В суде Центрального района Гомеля 6 мая началось рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего Дмитрия и его 66-летней матери Галины. Близкие родственники обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере. Общий ущерб от действий «семьи» — 85 тысяч долларов. Потерпевших — 31 человек. Это жители Гомеля, Минска и Могилева, в основном женщины.





Часть доверчивых граждан оформляла по просьбе Галины на себя кредиты и передавала деньги обвиняемой. Другие давали в долг, но возврата денег не дождались. Суммы были разные — от тысячи до 68 тысяч белорусских рублей. В долг под различными предлогами брались суммы в рублях, евро, долларах.

«Обвиняемый, имея единый умысел, направленный на умышленное противоправное безвозмездное завладение путем мошенничества принадлежащими (Ивановой) имуществом и денежными средствами, в августе 2015 года вступил в переписку по интернету и общение по телефону с последней, сообщив при этом последней сведения о своих намерениях на серьезные отношения, создание семьи, сообщив ложные сведения о финансовом благополучии, в результате чего между ними сложились доверительные отношения», — так звучит типичная часть обвинения, один из многочисленных эпизодов.

Результатом «доверительных отношений» стало для Дмитрия обогащение на 68 тысяч рублей, для пострадавшей, соответственно, — минус данная сумма.

Всего на оглашение обвинения — 50 криминальных эпизодов, в суде ушло два часа. В зале чуть хватило места пятнадцати потерпевшим. Еще половина обманутых не явилась на заседание по разным причинам. Первый эпизод уголовного дела датируется 2009 годом, последний — 2015-м.

Среди обманутых — доноры, которые бывали на Станции переливания крови и поэтому были знакомы с обвиняемой, 66-летним врачом-терапевтом. Так, она убедила женщин, ныне потерпевших, «оформить на свое имя кредитный договор в ЗАО „МТБанк“ и передать ей полученные денежные средства». Врач заверяла, что вернет деньги. Обещанного, согласно поговорке, ждут три года, а на данный момент прошло уже пять лет.





Дмитрий знакомился с женщинами на сайтах знакомств и в социальных сетях. Представлялся состоятельным бизнесменом с заводом в Одессе и сетью магазинов одежды в Киеве. Роскошные интерьеры на снимках, дорогой автомобиль, «грамотно построенная речь» убеждали одиноких женщин, что перед ними — «мужчина мечты». Он обещал одной ловко обменять валюту в голодный на доллары 2011 год и брал для обмена крупную сумму в белорусских рублях. Доверчивая женщина не получила взамен ни долларов, ни рублей. Второй обещал подарить автомобиль из салона, только нужно было немножко денег для залога. Еще одной обманутой женщине он обещал, имея «большие связи», помочь с покупкой автомобиля за сущие копейки, вот только нужна была «небольшая сумма» на растаможку, а в следующем эпизоде нужен был залог в две тысячи долларов. Убеждал Дмитрий новых приятельниц и оформлять на себя кредиты, деньги же передавать ему.

Когда все средства выманивания денег у доверчивых знакомых были исчерпаны, в бой пошла «тяжелая артиллерия». Мать и сын рассказывали, что у них в семье случилось «горе» — их внучка и дочь заболела онкологией и срочно нужны деньги на лечение в Германии. Знакомые не остались в стороне — оформляли на себя кредиты, передавали крупные суммы денег в долг.

66-летняя обвиняемая в начале судебного заседания ходатайствовала об изменении ей меры пресечения — замену ареста на нахождение под подпиской о невыезде. «У меня проблемы со здоровьем, сахарный диабет, гипертензия, немолодой возраст. Ущерб я частично возвращала. За работу имела многочисленные грамоты. Преступление не представляет опасности для общества, а нахождение под стражей затрудняет возмещение ущерба», — перечислила свои доводы врач-терапевт, ныне находящаяся за решеткой.

У судьи иное мнение — ходатайство было отклонено.

Обвиняемые вину признают частично. Пенсионерка объясняет, что признает, что брала взаймы, но «деньги отдавались». «Кому отдала, кому не отдала», — говорит она.

Мать и сын просят суд первоначально выслушать потерпевших и свидетелей, а затем уже их. На следствии Дмитрий отказался от дачи показаний. Чтобы выслушать всех потерпевших, суд распределил их на четыре дня заседаний начиная с 15 мая.

«Обычное знакомство в социальных сетях. Переписывались, созванивались… Он предлагал замуж, у меня таких планов не было. Как-то обедали, и ему кто-то позвонил. Он до этого говорил, что в Минск пригнали для его родителей дорогостоящий автомобиль. И ему срочно нужно отдать деньги, задаток, но у него сломалась карточка. И я ему дала взаймы две с половиной тысячи долларов», — рассказала БелаПАН одна из потерпевших. Она жительница Гомеля, занимается бизнесом. Женщина не сомневалась в платежеспособности приятеля — дорогостоящий автомобиль, хорошо одет-обут, рассказывает о принадлежащих ему заводах и магазинах.

«Дом тоже у него был неплохой — с охранной сигнализацией, сауной, баней, дорогая мебель, интерьер, посуда… Видно, что человек обеспечен, красиво говорит, грамотно поставленная речь. Обаял меня? Не могу так сказать, не могу сказать, что я была влюблена. Да, в доверие вошел. Было два автомобиля, на украинских и белорусских номерах. И дома была у него. Для меня казалось, и для него — я так видела, что эти деньги — не супербольшая сумма, при автомобиле за сто тысяч долларов. Когда взял деньги, на какое-то время исчез, потом прислал СМС, что у него большие проблемы. Он дал телефон своей маме, и она пришла ко мне на встречу, и тоже — интеллигентная женщина, врач… Она сказала, что он попал в неприятную историю, гнал автомобиль, был не за рулем, но на его машине сбили человека, и сейчас он скрывается, и ему предлагают органы за определенную сумму закрыть дело. И вот не к кому обратиться, и он сказал матери, что я помогу. Ну, я передала еще три тысячи долларов», — вспоминает потерпевшая.

Потом она начала через знакомых наводить справки и поняла, что ее «развели». «И он писал, и она, мать его — обещали, что вернут деньги. Я пригрозила, что пойду к их отцу и мужу (он тоже известный врач) на работу и опозорю их, тогда Галина стала мне отдавать по сто, двести долларов, то есть маленькую часть вернули. Потом Галина встретилась со мной и призналась, что обманула меня. Но она объяснила, что у нее внучка больна онкологией, и все деньги они тратят на лечение в Германии. Она говорила, что ей очень стыдно, и она натурально и правдоподобно плакала и рыдала. И вот видишь такую интеллигентную женщину, врача… И у меня в семье были тоже проблемы с онкологией, поэтому я эту ситуацию отпустила. Я действительно верила, что у них был больной онкологией ребенок. И пока следствие со мной не связалось и не рассказали мне, что они орудовали по всей Беларуси, я сама ничего не предпринимала. Таких людей нужно, наверное, наказывать», — считает жительница Гомеля.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

«Поверить не могу! Зачем им нужно было столько денег? Ничего не было заметно, даже образ жизни не изменился у Дмитрия. Может, они просто набрали кредитов в банках, а потом не могли расплатиться, вот и впутались в эти истории», — рассуждает знакомый семьи.



