Бездомный прожил 4 дня в пятизвездочном отеле во Франции

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Полиция Франции задержала бездомного мужчину, который четыре дня жил в пятизвездочном отеле в Бордо и задолжал при этом более 2 тысяч евро, сообщила газета Sud-Ouest .

Мужчина полицейским пояснил, что он хотел сделать себе приятное. Бездомный, которому 61 год, провел четыре ночи в гостинице Grand Hôtel, воспользовавшись ее услугами на сумму в 2079 евро.

Бездомного задержали, когда он захотел выселиться и заявил персоналу отеля, что у него нет денег, потому что кто-то похитил личные вещи. При этом мужчина обещал сотрудникам гостиницы, что переведет деньги на счет позже.

Сообщается, что подозреваемого будут судить по делу о мошенничестве.