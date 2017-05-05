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Бездомный прожил 4 дня в пятизвездочном отеле во Франции

06.05.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Полиция Франции задержала бездомного мужчину, который четыре дня жил в пятизвездочном отеле в Бордо и задолжал при этом более 2 тысяч евро, сообщила газета Sud-Ouest.

Бездомный прожил 4 дня в пятизвездочном отеле во Франции
© RUPTLY.
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Мужчина полицейским пояснил, что он хотел сделать себе приятное. Бездомный, которому 61 год, провел четыре ночи в гостинице Grand Hôtel, воспользовавшись ее услугами на сумму в 2079 евро.

Бездомного задержали, когда он захотел выселиться и заявил персоналу отеля, что у него нет денег, потому что кто-то похитил личные вещи. При этом мужчина обещал сотрудникам гостиницы, что переведет деньги на счет позже.

Сообщается, что подозреваемого будут судить по делу о мошенничестве.

 
Теги: Минск
 
 
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Бездомный, которому 61 год, провел четыре ночи в гостинице Grand Hôtel, воспользовавшись ее услугами на сумму в 2079 евро.

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