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Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам - Равков
06.05.2017 16:53 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам. Об этом сегодня заявил министр обороны Андрей Равков на торжественном собрании во Дворце Республики, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.Беларусь проводит мирную многовекторную политику. "Одновременно страна принимает меры для обеспечения своей военной безопасности, продолжается развитие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам. Весомый вклад в этот процесс вносят предприятия отечественного военно-промышленного комплекса, который способен производить наиболее перспективные вооружения, в том числе ракетные", - отметил Андрей Равков.Беларусь последовательно укрепляет военное сотрудничество со странами ОДКБ, успешно функционирует региональная группировка войск Беларуси и России. Проводимые совместные крупномасштабные учения Вооруженных Сил двух братских стран демонстрируют слаженность органов военного управления, высокую выучку войск. В сентябре этого года пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017", направленные на обеспечение военной безопасности Союзного государства.Министр обратил внимание, что в Беларуси первостепенное внимание уделяется патриотическому воспитанию. "Именно поэтому в Беларуси никогда и никому не удастся добиться пересмотра истории Великой Отечественной войны, мирового гуманистического значения Великой Победы, на алтарь которой положены миллионы жизней, в том числе и наших соотечественников", - подчеркнул Андрей Равков.-0-
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Беларусь последовательно укрепляет военное сотрудничество со странами ОДКБ, успешно функционирует региональная группировка войск Беларуси и России.
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