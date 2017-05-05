Строители Крымского моста помогли поднять со дна ленд-лизовский Кертисс

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Строители Крымского моста оказали помощь поисковикам в подъеме со дня Керченского пролива американского истребителя Curtiss P-40, также известного как "Киттихаук", передает в субботу инфоцентр "Крымский мост" .

Одномоторный самолет был обнаружен за периметром большой стройки, в шести километрах от таманского берега. При подъеме истребителя был использован плавучий кран, который задействован в строительно-монтажных работах.

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого, откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились", — цитирует портал слова капитана плавкрана Игорь Демьяненко.

Строители вместе с поисковиками подняли фюзеляж фронтового истребителя с крыльями и хвостовой частью. Также сохранилось и вооружение — шесть пулеметов "Браунинг" вместе с боеприпасами. При этом частично сохранилась приборная доска и пилотское кресло, а также двигатель, что поможет поисковикам в установлении личности пилота и обстоятельства падения истребителя. Эксперты полагают, что летчик выжил.

Самолет планируется восстановить и установить на одной из исторических площадок Керченского полуострова. Предполагается, что боевая машина принимала участие в Керченско-Эльтингенской операции в 1943 году.

Истребитель P-40 поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу и выпускался с 1936 по 1944 год. Всего в СССР попали 2243 таких самолета.