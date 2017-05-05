Столичная милиция раскрыла убийство мужчины трехлетней давности

Столичным милиционерам поступила информация, что несколько лет назад в Минске было совершено убийство. Данные подтвердились: в заброшенном доме на территории Советского района нашли останки человека. Подробности сообщили TUT.BY в ГУВД Мингорисполкома.

48-летний мужчина пропал без вести три года назад. До этого он находился под превентивным надзором правоохранителей, а после его объявили в розыск.

Милиция вышла на след подозреваемых — двух мужчин и женщину. По информации ГУВД, они же рассказали о причинах убийства и месте захоронения. Туда отправились милиционеры вместе со следователями и экспертами Госкомитета судебных экспертиз.

— При разборе завалов в погребе частного заброшенного дома в Советском районе были обнаружены останки мужчины с видимыми повреждениями костей черепа, — сообщил заместитель управления угрозыска ГУВД Сергей Якубель.

По словам фигурантов, в 2014-м во время распития алкоголя разгорелся конфликт, который закончился убийством. Причем о жертве они знали немного — познакомились как раз в тот день.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено дело по ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Идет расследование.