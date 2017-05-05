На днях родители учеников узнали: с 1 сентября их дети больше не смогут ходить в школу № 206. По предварительной информации, школьников переведут в соседнюю школу, они будут учиться во вторую смену. Взрослые в недоумении: если уроки будут начинаться с 9 утра, то во сколько их дети будут возвращаться домой? И как они будут дома одни до обеда, пока их родители на работе? Ведь продленки в начальной школе уже не будет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Вечером 3 мая в общей группе в Viber учительница написала, что нашу школу планируют закрыть и передать здание Центру творчества детей и молодежи «Ранак», так как их помещение находится в аварийном состоянии. Мы в шоке. Директор подняла школу, и здание решили забрать, — рассказывает Наталья, у которой ребенок учится в 5-м классе.

В редакцию TUT.BY обратилось сразу несколько мам. Они в замешательстве и не понимают, почему родителей поставили перед фактом только в конце учебного года, ведь раньше о закрытии школы № 206, которая находится в микрорайоне Малиновка, никто не говорил. Наоборот, после прихода нового директора Татьяны Николаевны Редько все складывалось удачно: здание отремонтировали, дети стали выступать на олимпиадах. Глядя на энтузиазм руководителя, родители тоже подключились: ремонтировали классы, меняли окна. Взрослые задаются резонным вопросом, почему здание не забрали несколько лет назад, когда протекал потолок.

— Представляете, в этом сентябре планировалось взять три первых класса. Это уже прогресс! Еще же пару лет школа считалась плохой, но мы ее выбрали по той причине, что здесь учится всего 300 человек, классы небольшие — 13−17 учеников в каждом. С приходом Татьяны Николаевны стали возобновляться старые связи, когда школа сотрудничала с институтом Гете, дети ездили в Германию. А что теперь? Наш директор просто ночевала в нашей школе, привела в порядок, а теперь нужно все оставить и уйти, — говорит Наталья.

Вторая мама, Екатерина, у которой ребенок заканчивает первый класс, рассказывает — они шли учиться к определенному учителю, в СШ № 206 ребенку очень нравится. Если бы знали, что через год нужно будет уйти, выбрали бы другое учреждение.

— Во-первых, мы сроднились с учительницей. Во-вторых, вложили деньги в класс. Конечно, мы возмущены. Уже понятно: условия наших детей ухудшатся, — отмечает Екатерина. — В соседних школах в классах по 30 человек, активно застраивается Сухарево, через 2−3 года они придут к нам. Зачем закрывать?

В СШ № 206 есть интегрированные классы, дети занимаются с дефектологами. Но больше всего переживают родители детей начальной школы.

— Утром я уйду на работу, а ребенок останется дома один. Сам проснется, соберется на занятия и пойдет учиться во вторую смену? Слабо себе это представляю. Бабушек-дедушек нет, что нам делать? — разводит руками Алеся, мама второклассника.

Сейчас родители пишут коллективное письмо в Комитет по образованию с просьбой не закрывать школу. Комментарий в управлении образования Московского района, где накануне родителям подтвердили: их детям придется уйти из СШ № 206, TUT.BY оперативно получить не смог.