В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай рассчитывает на углубление сотрудничества с Беларусью с учетом инициативы "Один пояс, один путь" - журналист "Беларусь принимает активное участие в реализации инициативы "Один пояс, один путь". С учетом этого мы рассчитываем на дальнейшие углубление наших двусторонних...

6 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Китай рассчитывает на углубление сотрудничества с Беларусью с учетом инициативы "Один пояс, один путь", в реализации которой Беларусь принимает активное участие. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА представитель телерадиовещательной компании провинции Хэйлунцзян (Heilongjiang Broadcast & TV Station) Цю Чжэн, который находится в Беларуси с пресс-туром."Беларусь принимает активное участие в реализации инициативы "Один пояс, один путь". С учетом этого мы рассчитываем на дальнейшие углубление наших двусторонних отношений", - заметил журналист. Он также поделился впечатлениями от общения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Мы имели возможность убедиться в том, насколько близкие контакты сложились между Беларусью и Китаем. Много говорилось о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, взаимодействии в сфере культуры и образования, гуманитарных обменах. Мы задавали вопрос, который касался участия Харбина (административный центр провинции Хэйлунцзян. - Прим. БЕЛТА) в совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь". В Харбине, как и в Беларуси, активно развивается сельское хозяйство, поэтому у нас есть много точек соприкосновения, и мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с вашей республикой. Кроме того, одна харбинская инвестиционная компания уже стала акционером индустриального парка "Великий камень", - рассказал Цю Чжэн.В целом, по его мнению, у Китая и Беларуси есть много общего и государствам есть чему поучиться друг у друга. Помимо прочего, журналист признался, что ему импонируют образованные белорусские люди, с которыми удалось пообщаться, а также понравились историко-культурные объекты, которые участники пресс-тура имели возможность посетить.Китайские журналисты находятся в Беларуси на протяжении недели, до 7 мая. Сегодня они посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина", государственный мемориальный комплекс "Хатынь", горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Логойск" и ООО "Велес-Мит".-0-