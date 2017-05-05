|
В Минске горела квартира: один человек погиб, 10 эвакуировано
06.05.2017 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение о пожаре на улице Городецкой поступило в 15.53. Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит однокомнатная квартира на 8-м этаже столичной многоэтажки. Из подъезда были эвакуированы 10 жильцов, в том числе четверо детей.
Как рассказал TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.
Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии