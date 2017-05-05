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В Минске горела квартира: один человек погиб, 10 эвакуировано

06.05.2017 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Сообщение о пожаре на улице Городецкой поступило в 15.53. Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит однокомнатная квартира на 8-м этаже столичной многоэтажки. Из подъезда были эвакуированы 10 жильцов, в том числе четверо детей.


Фото: МЧС

Как рассказал TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.


Фото: МЧС

Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.

 
 
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Как рассказал TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.

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