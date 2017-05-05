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Белорусские школьники записывают рассказы ветеранов

06.05.2017 16:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Школьники Беларуси навещают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают по хозяйству и беседуют с ними. Ученики считают, что рассказы фронтовиков - это самое ценное, а о подвигах солдат нужно знать и рассказывать о них следующим поколениям.

С каждым годом живых свидетелей тех событий становится меньше, поэтому школьники рады такому непосредственному общению, узнают и записывают неизвестные факты. Кроме того, они устанавливают на домах фронтовиков таблички «Здесь живет ветеран» в надежде на то, что теперь больше людей будут помнить и заботиться о ветеранах.

Начало войны
 
 
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Накануне 9 мая белорусские школьники и волонтеры проводят акции в честь ветеранов, навещают их, помогают по хозяйству и слушают фронтовые рассказы.

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