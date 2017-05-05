Белорусские школьники записывают рассказы ветеранов

Школьники Беларуси навещают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают по хозяйству и беседуют с ними. Ученики считают, что рассказы фронтовиков - это самое ценное, а о подвигах солдат нужно знать и рассказывать о них следующим поколениям.

С каждым годом живых свидетелей тех событий становится меньше, поэтому школьники рады такому непосредственному общению, узнают и записывают неизвестные факты. Кроме того, они устанавливают на домах фронтовиков таблички «Здесь живет ветеран» в надежде на то, что теперь больше людей будут помнить и заботиться о ветеранах.