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Белорусские школьники записывают рассказы ветеранов
06.05.2017 16:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Школьники Беларуси навещают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают по хозяйству и беседуют с ними. Ученики считают, что рассказы фронтовиков - это самое ценное, а о подвигах солдат нужно знать и рассказывать о них следующим поколениям.
С каждым годом живых свидетелей тех событий становится меньше, поэтому школьники рады такому непосредственному общению, узнают и записывают неизвестные факты. Кроме того, они устанавливают на домах фронтовиков таблички «Здесь живет ветеран» в надежде на то, что теперь больше людей будут помнить и заботиться о ветеранах.
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