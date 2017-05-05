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Шестиметровую цветочную конструкцию установят к юбилею Могилева

06.05.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Цветочную конструкцию «Могилеву 750 лет» шириной 6 метров установят в областном центре ко Дню города, сообщила ландшафтный дизайнер Могилевзеленстроя Наталья Купрач. Масштабную композицию планируется наполнить бегониями или петуниями.


Фото: grounde.ru

— Точное место для размещения цветочной композиции определят в ближайшее время, — сказала Наталья Купрач. — Рассматриваются два варианта: на въезде в микрорайон Казимировка и напротив Дворца культуры области. Украсят город к юбилейной дате и более мелкие цветочные надписи «750 лет Могилеву», металлические деревья с вазонами, вертикальное озеленение мостов. В этом году кашпо с петуниями появятся и на мостах на улицах Якубовского и Челюскинцев.

По словам Купрач, в этом году в Могилеве откажутся от большой цветочной композиции, создававшей панораму города на склоне площади Орджоникидзе, — поддерживать ее в надлежащем виде в течениие лета на этом склоне крайне сложно: цветы выгорают, земля пересыхает, поливать цветы на наклонной поверхности сложно. А вот традиционные «Цветочные часы» возле кинотеатра «Октябрь» заработают в ближайшее время.

Обновят рисунки и на 150 классических клумбах. Всего в Могилеве специалисты предприятия высадят около 1,3 млн штук рассады однолетников и многолетников. Массовая высадка рассады начнется после 9 мая и закончится в июне, так как теплая погода едва установилась.

 
Теги: Могилев
 
 
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