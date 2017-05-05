Из-за продолжительных заморозков и совсем не весенней погоды в этом сезоне дачники не спешат высаживать рассаду в открытый грунт. Тем временем ее посадили еще в феврале-марте, а значит, она уже перерастает, надо спасать. Как это делают практикующие огородники, — смотрите в сюжете TUT.BY.

Рассаду спасают по-разному. Кто-то прячет ее в доме, кто-то в хорошей теплице, накрывая пленкой, кто-то делает специальную земляную смесь с навозом и размещает рассаду на нем.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!