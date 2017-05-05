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"Прячем в доме, теплице, под пленкой и ставим на навоз". Как огородники спасают рассаду

06.05.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Из-за продолжительных заморозков и совсем не весенней погоды в этом сезоне дачники не спешат высаживать рассаду в открытый грунт. Тем временем ее посадили еще в феврале-марте, а значит, она уже перерастает, надо спасать. Как это делают практикующие огородники, — смотрите в сюжете TUT.BY.

Рассаду спасают по-разному. Кто-то прячет ее в доме, кто-то в хорошей теплице, накрывая пленкой, кто-то делает специальную земляную смесь с навозом и размещает рассаду на нем.

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В условиях нынешней холодной весны многие до сих пор не высадили рассаду в грунт. Некоторые, глядя на прогноз погоды, планируют это сделать лишь в начале июня....

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