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"Прячем в доме, теплице, под пленкой и ставим на навоз". Как огородники спасают рассаду
06.05.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Из-за продолжительных заморозков и совсем
Рассаду спасают по-разному. Кто-то прячет ее в доме, кто-то в хорошей теплице, накрывая пленкой, кто-то делает специальную земляную смесь с навозом и размещает рассаду на нем.
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