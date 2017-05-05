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ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур китайских журналистов по Беларуси
06.05.2017 16:07 — Новости Общества | БелТА
Пресс-тур китайских СМИ проходит в Беларуси 1-7 мая.Представители китайских СМИ у мемориального комплекса "Курган Славы".2 мая китайские журналисты посетили СЗАО "БелДжи"Во время посещения ОАО "БелАЗ"Посещения индустриального парка "Великий камень".Корреспонденты спутникового телевидения города Цзянсу посетили ведущие предприятия областного центра и подготовят передачи о Могилеве.На снимках: ОАО "Бабушкина крынка".Во время посещения ОАО "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе.Журналисты из провинции Сычуань ознакомились со сборкой комбайнов для КНР на "Гомсельмаше".Представители китайских СМИ посетили "Коммунарку".Минская область и китайский регион-побратим Гуандун намерены развивать взаимодействие в сферах культуры и образования. Об этом сообщил 2 мая журналистам из Беларуси и КНР председатель Минского облисполкома Семен Шапиро.Встреча с журналистами прошла в оздоровительном центре "Сосновое" в Смолевичском районе.Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 3 мая стретился с китайскими журналистами. Представители китайских СМИ, находящиеся в пресс-туре в Беларуси, 3 мая посетили Парк высоких технологий. 3 мая представители СМИ провинции Сычуань (КНР) посетили СП ОАО "Спартак".4 мая экскурсия по Дворцу Независимости прошла для представителей китайских СМИ.4 мая представители китайских СМИ посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.Представители китайских СМИ 4 мая посетили Национальный академический Большой театр оперы и балета. Они посмотрели оперу "Царская невеста".Представители китайских СМИ 5 мая посетили Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж".Китайские журналисты посетили "Линию Сталина".Китайские журналисты, находящиеся в пресс-туре в Беларуси, 6 мая посетили ООО "Велес-Мит".Представители китайских СМИ, находящиеся в пресс-туре в Беларуси, 6 мая посетили государственный мемориальный комплекс "Хатынь".Фото Максима ГучекаГеннадия ЖинковаРамиля НасибулинаОлега ФойницкогоСергея ХолодилинаАндрея Покумейко
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Пресс-тур китайских СМИ проходит в Беларуси 1-7 мая.
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