Белорусам предложили бесплатно отправить открытку ветерану

Накануне Дня победы белорусская почта проводит благотворительную акцию . Любой желающий может бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану.

«Мы дарим поздравительные почтовые карточки, на которых каждый желающий может написать добрые, теплые, искренние слова благодарности ветеранам и поздравить их с Днем победы», - отметила начальник сектора по связям с общественностью РУП «Белпочта» Елена Орлова.