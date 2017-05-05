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Белорусам предложили бесплатно отправить открытку ветерану

06.05.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Накануне Дня победы белорусская почта проводит благотворительную акцию. Любой желающий может бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану.

«Мы дарим поздравительные почтовые карточки, на которых каждый желающий может написать добрые, теплые, искренние слова благодарности ветеранам и поздравить их с Днем победы», - отметила начальник сектора по связям с общественностью РУП «Белпочта» Елена Орлова.

Письмо доставят в любую точку страны. Если среди родственников и знакомых нет участников войны, в почтовых отделениях готовы дать адрес ветерана. Акция продлится до девятого мая.

 
 
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Накануне Дня победы белорусская почта проводит благотворительную акцию.

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