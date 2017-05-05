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Белорусам предложили бесплатно отправить открытку ветерану
06.05.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Накануне Дня победы белорусская почта проводит
«Мы дарим поздравительные почтовые карточки, на которых каждый желающий может написать добрые, теплые, искренние слова благодарности ветеранам и поздравить их с Днем победы», - отметила начальник сектора по связям с общественностью РУП «Белпочта» Елена Орлова.
Письмо доставят в любую точку страны. Если среди родственников и знакомых нет
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