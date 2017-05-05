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В Гродно на 9 Мая организован дополнительный автобусный маршрут № 57

06.05.2017 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время празднования 9 Мая будет запрещено движение по проспекту Космонавтов от кольцевой развязки пр. Космонавтов — ул. Магистральная до конечной разворотной площадки «Гродно Азот», сообщается на официальном сайте автобусного парка Гродно.


Фото: ap1.by

Для удобства пассажиров на один день будет организован дополнительный городской маршрут в регулярном сообщении № 57 «Автовокзал — «Гродно Азот».

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время празднования 9 Мая будет запрещено движение по проспекту Космонавтов от кольцевой развязки пр. Космонавтов - ул. Магистральная до конечной разворотной...

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