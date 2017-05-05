В Гродно на 9 Мая организован дополнительный автобусный маршрут № 57

Во время празднования 9 Мая будет запрещено движение по проспекту Космонавтов от кольцевой развязки пр. Космонавтов — ул. Магистральная до конечной разворотной площадки «Гродно Азот», сообщается на официальном сайте автобусного парка Гродно.



Фото: ap1.by

Для удобства пассажиров на один день будет организован дополнительный городской маршрут в регулярном сообщении № 57 «Автовокзал — «Гродно Азот».