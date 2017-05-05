МИНСК, 6 мая – Sputnik. Граждане, которые планируют попасть в Польшу с пропуском на право внеочередного въезда через пункт пропуска "Брест", не смогут получить с 10 мая пропуск в данном пункте, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



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"Госпогранкомитетом в соответствии с действующим законодательством принято решение о приостановлении с 10 мая выдачи согласно административной процедуре пропусков физическим лицам в ПП "Брест", – сообщили в ГПК.

Там также уточнили, что эта мера была принята в связи с возникшей в пункте пропуска "Брест" обстановкой в рамках функционирования системы "электронной очереди". Кроме того, еще одним фактором стало большое количество заявлений для оформления пропусков на право внеочередного въезда.

Туристам в ГПК рекомендовали обращаться с заявлениями о выдаче соответствующих пропусков в пункты пропуска "Домачево" и "Песчатка", которые расположены близко от ПП "Брест".