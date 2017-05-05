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СК назвал основную версию ЧП на Брестском заводе бытовой химии
06.05.2017 19:40 — Новости Общества | Tut.by
По основной версии, причиной ЧП на Брестском заводе бытовой химии стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
«По основной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара. Емкость в тот момент закрыта (герметична) не была, так как данная процедура проводилась открытым способом», — сообщила Дранькова.
По ее словам, госпитализированный с подозрением на отравление химическим веществом 53-летний слесарь находился рядом с оборудованием. Мужчина находится в реанимационном отделении городской больницы, угрозы для его жизни нет.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Брестского межрайонного отдела и областного аппарата Следственного комитета. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего изъята служебная документация, опрашиваются работники завода. Совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз, специалистами Департамента государственной инспекции труда и представителями предприятия проводится осмотр места происшествия, в том числе на предмет соблюдения требований техники безопасности и промышленного цикла производства моющих средств.
Утечка паров азотной и ортофосфорной кислот
Автоматическая метеорологическая станция по улице Северной, которая находится в полутора километрах от места ЧП, превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировала.
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По основной версии, причиной ЧП на Брестском заводе бытовой химии стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщила официальный представитель УСК по...
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