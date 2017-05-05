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СК назвал основную версию ЧП на Брестском заводе бытовой химии

06.05.2017 19:40 — Новости Общества | Tut.by  
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По основной версии, причиной ЧП на Брестском заводе бытовой химии стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.


Фото: Михаил Ильин, TUT.BY

«По основной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара. Емкость в тот момент закрыта (герметична) не была, так как данная процедура проводилась открытым способом», — сообщила Дранькова.

По ее словам, госпитализированный с подозрением на отравление химическим веществом 53-летний слесарь находился рядом с оборудованием. Мужчина находится в реанимационном отделении городской больницы, угрозы для его жизни нет.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Брестского межрайонного отдела и областного аппарата Следственного комитета. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего изъята служебная документация, опрашиваются работники завода. Совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз, специалистами Департамента государственной инспекции труда и представителями предприятия проводится осмотр места происшествия, в том числе на предмет соблюдения требований техники безопасности и промышленного цикла производства моющих средств.

Утечка паров азотной и ортофосфорной кислот произошла на Брестском заводе бытовой химии утром 6 мая. 46 человек были эвакуированы спасателями с территории предприятия. 1 рабочий завода госпитализирован.

Автоматическая метеорологическая станция по улице Северной, которая находится в полутора километрах от места ЧП, превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировала.

 
 
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По основной версии, причиной ЧП на Брестском заводе бытовой химии стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщила официальный представитель УСК по...

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