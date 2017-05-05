|
Выдача физлицам пропусков в пункт пропуска "Брест" приостанавливается с 10 мая
06.05.2017 20:28 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача физлицам пропусков в пункт пропуска "Брест" приостанавливается с 10 мая. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА."Госпогранкомитет в соответствии с действующим законодательством принял решение приостановить с 10 мая 2017 года выдачу согласно административной процедуре пропусков физлицам в пункт пропуска "Брест", - проинформировали в ГПК. Такая мера вызвана возникшей обстановкой в автодорожном пункте пропуска "Брест" в связи с функционированием системы "электронной очереди" и поступающим от физических лиц в Госпогранкомитет большим количеством заявлений для оформления пропусков на право внеочередного въезда в данный пункта пропуска.Госпогранкомитет рекомендует физическим лицам обращаться с заявлениями о выдаче пропусков в пункты пропуска "Домачево" и "Песчатка", расположенные в непосредственной близости к автодорожному пункту пропуска "Брест".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет рекомендует физическим лицам обращаться с заявлениями о выдаче пропусков в пункты пропуска "Домачево" и "Песчатка", расположенные в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии