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Выдача физлицам пропусков в пункт пропуска "Брест" приостанавливается с 10 мая

06.05.2017 20:28 — Новости Общества | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача физлицам пропусков в пункт пропуска "Брест" приостанавливается с 10 мая. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА."Госпогранкомитет в соответствии с действующим законодательством принял решение приостановить с 10 мая 2017 года выдачу согласно административной процедуре пропусков физлицам в пункт пропуска "Брест", - проинформировали в ГПК. Такая мера вызвана возникшей обстановкой в автодорожном пункте пропуска "Брест" в связи с функционированием системы "электронной очереди" и поступающим от физических лиц в Госпогранкомитет большим количеством заявлений для оформления пропусков на право внеочередного въезда в данный пункта пропуска.Госпогранкомитет рекомендует физическим лицам обращаться с заявлениями о выдаче пропусков в пункты пропуска "Домачево" и "Песчатка", расположенные в непосредственной близости к автодорожному пункту пропуска "Брест".-0-
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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