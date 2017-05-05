Первый белорусский контейнерный поезд отправился в Китай. Маршрут проходит через Россию и Казахстан, передает «МИР 24».

В состав поезда включили 40 контейнеров. Поезд проедет десять тысяч километров за 12 суток. Железнодорожники подчеркивают, что морской путь из Китая в Европу занимает гораздо больше времени - до двух месяцев.

Сейчас белорусские компании рассматривают вопрос доставки продуктов питания в Китай. Для этого планируют купить вагоны-рефрижераторы.