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Первый белорусский контейнерный поезд отправился в Китай

06.05.2017 20:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Первый белорусский контейнерный поезд отправился в Китай. Маршрут проходит через Россию и Казахстан, передает «МИР 24».

В состав поезда включили 40 контейнеров. Поезд проедет десять тысяч километров за 12 суток. Железнодорожники подчеркивают, что морской путь из Китая в Европу занимает гораздо больше времени - до двух месяцев.

Сейчас белорусские компании рассматривают вопрос доставки продуктов питания в Китай. Для этого планируют купить вагоны-рефрижераторы.

 
 
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Морской путь из Китая в Европу занимает гораздо больше времени - до двух месяцев, поезд преодолеет расстояние за 12 суток.

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