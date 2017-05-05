Реставраторы восстанавливают технику к параду в Беларуси

Увидеть технику Великой Отечественной войны в действии могут жители Беларуси. Танки, самоходные установки будут участвовать в реконструкции боев Второй мировой. Сегодня на территории комплекса «Линия Сталина» состоялась репетиция, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Самоходную установку СУ-76М собирают из трех боевых машин. Такие выпускали в 1943 году. Работы еще много, но в итоге реплику от оригинала смогут отличить только профессионалы.

«Мы установили сиденье механика водителя и рычаги управления машиной. Уже здесь установлены лапы для установки двигателя. Бак емкостью не менее 400 литров. Машина у нас имеет открытую рубку. И там надо сделать все так, как было на то момент. То есть народ будет видеть, как работает боевой расчет. Все согласно чертежам: там будут установлены и муляжные снаряды», - сказал реставратор ИКК «Линия Сталина» Александр Микалуцкий.