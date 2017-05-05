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Реставраторы восстанавливают технику к параду в Беларуси

06.05.2017 19:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Увидеть технику Великой Отечественной войны в действии могут жители Беларуси. Танки, самоходные установки будут участвовать в реконструкции боев Второй мировой. Сегодня на территории комплекса «Линия Сталина» состоялась репетиция, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Самоходную установку СУ-76М собирают из трех боевых машин. Такие выпускали в 1943 году. Работы еще много, но в итоге реплику от оригинала смогут отличить только профессионалы.

«Мы установили сиденье механика водителя и рычаги управления машиной. Уже здесь установлены лапы для установки двигателя. Бак емкостью не менее 400 литров. Машина у нас имеет открытую рубку. И там надо сделать все так, как было на то момент. То есть народ будет видеть, как работает боевой расчет. Все согласно чертежам: там будут установлены и муляжные снаряды», - сказал реставратор ИКК «Линия Сталина» Александр Микалуцкий.

В оригинальном БТ-7 бензиновый двигатель заменили на дизельный. Танк уже пять лет участвует в военном параде на День Независимости Беларуси. На парад в этом году выйдет и легендарный КВ-1. В августе 41-го за 30 минут боя экипаж такого танка под командованием Зиновия Колобанова подбил 22 немецкие машины в колонне. Башню для восстановления этого танка нашли в Витебской области.

Хроника Победы
 
 
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Восстановленную советскую и немецкую технику времен Великой Отечественной войны можно будет увидеть 9 мая на «Линии Сталина».

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