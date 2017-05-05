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Эксперт рассказал о самых надежных способах обезопасить жилье от воров-домушников в период отпуска
06.05.2017 21:03 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Обезопасить пустую квартиру от воров в период отпусков помогут сигнализация, хорошая дверь, осторожность в социальных сетях и бдительность соседей, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Беларуси Вадим Петыш."В Беларуси с начала 2017 года совершено более 4 тыс. краж из жилищ (на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Такой вид краж преобладает над всеми остальными, составляя порядка 40-45% от всех зарегистрированных краж в Беларуси. При этом проблема становится острее в сезон отпусков, когда люди уезжают, оставляя дома без присмотра. Идеальный вариант профилактики - это оборудование жилья системой охранной сигнализации. Это обеспечит прибытие сотрудников Департамента охраны МВД по сигналу тревоги в кратчайший срок. Сегодня есть возможность устанавливать совмещенную охранную и противопожарную сигнализацию", - отметил Вадим Петыш.Есть и другие пути обезопасить себя от домушников. Например, установить качественную металлическую дверь с замками повышенной степени сложности и ригелями ("засовами"), фиксирующими дверь с трех сторон. Если квартира находится на первом или последнем этаже, есть смысл поставить решетки на окна. Вадим Петыш также отметил, что множество краж происходит по неосторожности самих хозяев. Если потеряны ключи, лучше как можно быстрее заменить замки. Не следует пускать в дом посторонних лиц.Наконец, есть совсем простые и дешевые способы, которые могут ввести вора в заблуждение о вашей квартире. Во-первых, перед отъездом создайте видимость присутствия в доме. Попросите соседей разбирать ваш почтовый ящик, развесьте белье на балконе. Если у вас доверительные отношения с соседями, можно попросить их вечерами заходить включать свет, поливать цветы или кормить питомцев. Не помешает выключить дверной звонок. Во-вторых, не публикуйте информацию о своем отпуске в социальных сетях, будь то фотографии билетов или даты отъезда и приезда. Воздержитесь от публикации фотографий из отпуска, пока вы не вернетесь домой. Не делитесь в соцсети снимками интерьера вашей квартиры. В-третьих, придумывайте оригинальные тайники. Не прячьте ценности в книгах, матрасах, под ковром, в картинах, электронной технике, одежде и белье. Вообще, крупные суммы лучше хранить в безналичном виде. Можно также завести сейф.В период летних каникул стоит поговорить с детьми и напомнить им, чтобы не открывали двери незнакомцам, пока родители на работе.Залог успеха - своевременность обращения в милицию, обращает внимание Вадим Петыш. "Если вы замечаете, что по подъезду ходит посторонний человек, звонит в двери, ведет себя подозрительно, не будет лишним сообщить об этом в 102", - уверяет он.-0-
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"Если вы замечаете, что по подъезду ходит посторонний человек, звонит в двери, ведет себя подозрительно, не будет лишним сообщить об этом в 102", - уверяет Вадим Петыш.
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