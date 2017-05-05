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Изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные

06.05.2017 21:21 — Новости Общества | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая - праздничного дня. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 9 мая - по графику праздничного дня.В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая - праздничного дня.

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