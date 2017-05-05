|
Изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные
06.05.2017 21:21 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая - праздничного дня. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 9 мая - по графику праздничного дня.В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая - праздничного дня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии