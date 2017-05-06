Одна из швей предприятия «Милавица», которая на прошлой неделе почувствовала недомогание прямо на рабочем месте, 6 мая вышла на работу. Две другие сотрудницы пока остаются в больнице.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщили Naviny.by , 27 апреля двух сотрудниц предприятия доставили в реанимацию. На следующий день почувствовала недомогание и была госпитализирована еще одна работница. Вызванные руководством предприятия специалисты МЧС сделали замеры воздуха в цехах — показатели в норме. Центр гигиены и эпидемиологии Центрального района в тот же день замерил факторы производственной среды — тоже все в норме. Главврач центра Анатолий Винник предположил, что у сотрудниц фабрики была аллергическая реакция.

Ткань, с которой работали женщины, отправили на экспертизу в лабораторию Минздрава. Выпуск моделей из нее приостановили. Результаты экспертизы пока неизвестны, однако, руководство предприятия не связывает произошедшее с материалами. Полагают, что, скорее всего, виной всему весна — в период цветения обостряются аллергические реакции.

Плохо себя почувствовали две швеи и мастер. Швеи — из разных бригад. При этом, по словам генерального директора предприятия «Милавица» Елены Ткаченко, из почувствовавших недомогание только двое — швея и мастер — работали с одним и тем же материалом. Однако мастер напрямую из него ничего не шила, так как отвечает за организацию работы.

Одна из пострадавших сотрудниц фабрики, которая уже вышла на работу, рассказывает, что 27 апреля почувствовала удушье. Женщина говорит, что у нее была тахикардия, покраснело и отекло лицо, появилась сыпь на груди.

— В горле стало першить, потом начала чихать, кашлять, дыхание перекрывалось. До обеда работала, потом сказала мастеру, что задыхаюсь, кашель, я и девчата чихаем, сделайте что-то — либо с кондиционером, либо с вентиляцией. После обеда мастер принесла маски. В ней проработала часа два, вроде бы чуть-чуть легче стало. Потом начала вообще задыхаться. Приоткрыла маску — стало совсем плохо, побежала в здравпункт. Раньше у меня аллергий вообще никогда ни на что не было. Даже на медикаменты нет аллергий, не то, что на цветение или что-то еще, — рассказывает женщина, попросившая не называть ее имя.

Работница замечает, что в бригаде кашляла и чихала не она одна. Говорит, что сейчас принимает антигистаминные препараты, которые назначают в случае аллергических реакций.

Генеральный директор предприятия «Милавица» Елена Ткаченко отмечает, что модели из ткани, которую позже отправили на экспертизу, шили шесть бригад, в каждой из них по 25 человек, то есть всего 150 человек. Серьезное недомогание, как известно, почувствовали только трое.

Ольга Сергеевич, мастер одной из бригад, рассказывает, что они больше недели работали с этой тканью.

— Никто в больницу не попал, — говорит мастер. — В бригаде есть женщина-аллергик — даже у нее ничего не было. Хотя малейший запах в воздухе — и ей становится плохо. Некоторые почувствовали какое-то небольшое першение. Представьте, сидит 25 человек, и они по порядку все операции поэтапно делают и передают модель от одной к другой. Операций много, много человек соприкасались с этой тканью.

По словам генерального директора, с тканью фабрика работает не менее десяти лет, все материалы имеют сертификаты соответствия требованиям безопасности и экологичности в Евросоюзе «Oeko-Tex» и Reach, а поставляют их проверенные европейские компании.

— У нас есть своя аттестованная лаборатория, где мы проводим необходимые испытания в плане безопасности, комфорта и качества материалов. Сначала мы проверяем материалы, когда принимаем решение делать из них продукт, затем проверяем их, когда запускаем в производство, готовые изделия тоже проверяем в процессе изготовления.

Не меньше внимания уделяется и организации производственного процесса.

— У нас большой коллектив, 900 человек в этом здании работают, важно, чтобы все было нормально. У нас есть свой здравпункт и служба охраны труда, и мы много этому уделяем внимания, — рассказывает Елена Ткаченко. — 28 апреля мы сами пригласили МЧС и попросили сделать замеры в воздуховодах, кондиционирующих и вентилирующих устройствах. Никаких отклонений они не показали, все в норме. После этого мы пригласили специализированные компании, чтобы дополнительно тщательно вычистить все вентиляции, заменить фильтры во всех установках.

Гендиректор уверена, что если бы, что-то было не так с тканью, то это бы проявилось еще на начальном этапе.

— У нас есть подготовительный и раскройный цеха. В подготовительном у нас каждый метр материала держит в руках человек десять. Там, к счастью, никаких проблем не было. Дальше все эти материалы идут в раскройных цех, где с ними работают где-то 50−60 человек. И там никаких проблем не было. Представители МЧС были в раскройном цеху, открывали фильтры раскройного оборудования, где скапливается вся пыль, делали замеры на содержание вредных веществ прямо в пылесборнике, у фильтров. Там тоже никаких отклонений по показателям не было.

— Зачем тогда людям в бригаде выдали маски?

— Я тоже спрашивала у фельдшера: зачем, если обратился один человек? Фельдшер сказала, что у нее попросили, она и дала. Нужны они были или нет, не знаю. Правильно ли сделали, что их выдали? Наверное, правильно, не берусь судить, — рассуждает Елена Ткаченко. — У нас коллектив большой, а женщины, в принципе, по своей натуре мнительные.