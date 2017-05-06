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Новый вид грибов найден в Гомельской области

06.05.2017 22:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельской области обнаружен новый вид грибов — такое открытие сделали биологи Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины в процессе изучения растительного мира региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор исследования — ученый из ГГУ Андрей Цуриков.

Анализируя собранный в Житковичском районе материал лишайников и лихенофильных грибов, биолог обнаружил уникальный образец неизвестного науке вида. Для идентификации находки потребовалось ее тщательное изучение в лабораторных условиях.

«Это небольшой гриб, произрастающий на слоевище лишайника и практически незаметный невооруженным глазом, — отметил биолог. — Пока еще не ясно, является ли он паразитом».

Как рассказал Андрей Цуриков, новый вид получил название Capronia suijae по имени Аве Суйя — специалиста по грибам и лишайникам из Тартусского университета, которая оказывала поддержку гомельскому ученому в его исследованиях.

По словам собеседника, статья, посвященная детальному описанию открытия, опубликована в журнале Кембриджского университета The Lichenologist, входящем в крупнейшую библиографическую и реферативную научную базу данных Scopus.

 
 
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Статья, посвященная детальному описанию открытия, опубликована в журнале Кембриджского университета The Lichenologist

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