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В Гомеле контролеры в троллейбусах будут работать без форменных жилетов

06.05.2017 21:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле несколько бригад контрольно-ревизорской службы КУП «Горэлектротранспорт» будут работать без форменных жилетов, сообщил заместитель директора предприятия Сергей Лазько.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По его словам, эта новация будет применяться параллельно с уже существующими проверками контролеров в форменных жилетах.

«У всех контролеров, которые будут работать в салонах гортранспорта без спецодежды, имеются нагрудные бейджи и служебные удостоверения. На остановочных пунктах проверку, как и ранее, будут осуществлять контролеры в специальной экипировке», — уточнил Сергей Лазько.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 0,5 базовой величины (одна БВ сейчас составляет Br23), за неоплаченный провоз багажа — 0,2 базовой величины.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новация будет применяться параллельно с уже существующими проверками контролеров в форменных жилетах.

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