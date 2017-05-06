В Гомеле контролеры в троллейбусах будут работать без форменных жилетов

В Гомеле несколько бригад контрольно-ревизорской службы КУП «Горэлектротранспорт» будут работать без форменных жилетов, сообщил заместитель директора предприятия Сергей Лазько.



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По его словам, эта новация будет применяться параллельно с уже существующими проверками контролеров в форменных жилетах.

«У всех контролеров, которые будут работать в салонах гортранспорта без спецодежды, имеются нагрудные бейджи и служебные удостоверения. На остановочных пунктах проверку, как и ранее, будут осуществлять контролеры в специальной экипировке», — уточнил Сергей Лазько.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 0,5 базовой величины (одна БВ сейчас составляет Br23), за неоплаченный провоз багажа — 0,2 базовой величины.