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Около трех тысяч нелегалов спасены в Средиземном море

06.05.2017 23:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Почти три тысячи нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, спасены в субботу в водах Средиземного моря, передает итальянская береговая охрана.

Около трех тысяч нелегалов спасены в Средиземном море
© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего за день было проведено 20 спасательных операций при участии итальянской береговой охраны, флота, военно-морской миграционной миссии ЕС в Средиземноморье EunavforMed, а также судов некоторых неправительственных организаций.

Ситуация с миграцией из Северной Африки побудила Италию созвать 6 июля министерскую конференцию по этой проблеме. К участию приглашены Ливия и другие страны, из которых идет поток мигрантов, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В текущем году в Европу морем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасательные операции проводились при участии береговой охраны, флота и рядом неправительственных организаций.

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