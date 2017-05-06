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Слишком худых моделей не будут брать на работу во Франции

06.05.2017 22:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Закон, запрещающий работодателям нанимать слишком худых моделей, вступил в силу во Франции.

Слишком худых моделей не будут брать на работу во Франции
© Фото: из архива Ирины Ромбальской
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Теперь моделям необходимо будет предъявлять нанимателю справку от доктора, подтверждающую, что индекс массы тела находится в пределах нормы.

Как заявила министр здравоохранения Франции Марисоль Турен, этот закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами, а также стремлением к недостижимым идеалам красоты.

По закону, с 1 октября на всех обработанных и отретушированных снимках моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированная фотография". Если работодатели нарушат закон, им будет грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремного заключение сроком до полугода.

 
Теги: Минск
 
 
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Моделям необходимо предъявить справку от доктора, подтверждающую, что индекс массы тела находится в пределах нормы.

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