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Как рассказы ветерана ВОВ из Беларуси меняют людей

07.05.2017 00:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Михаил Тихонович Дзюба - ветеран войны из Беларуси - отметил свой 95-й день рождения. После войны он работал в школе, пример с него брали сотни воспитанников. Многие признаются: рассказы фронтовика изменили их жизнь. Сейчас он - желанный гость в любом классе, в этом убедилась корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Михаилу Дзюбе - 95. Активный, бодрый. За время выступления перед школьниками не присел ни разу. Рассказал, как служил в кавалерийской дивизии. Как участвовал в боях по освобождению Украины, Беларуси и России. Как был дважды ранен и контужен.

«Я могу сказать, что видел ветерана, я с ним общался, он мне рассказывал, как это было раньше. И я могу его слова передавать другим, чтобы это было из поколения в поколение», - говорит Алексей Комяк, ученик школы №2, Слуцка.

Начало войны
 
 
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После войны Михаил Тихонович Дзюба работал в школе, пример с него брали сотни воспитанников.

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