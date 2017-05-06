Это письмо пришло на почту благотворительного блога TUT.BY от 22-летней Виктории Чабрицкой из Ельска. Написать помог муж. Говорить девушка уже не может — на щеке большая опухоль. А еще не может играть на скрипке, как раньше. Ведь инструмент нужно прижимать к щеке. Вот уже пять лет Виктория борется с раком.

Остеосаркому (попросту, рак костей) у девушки нашли в 2012 году. С того момента она прошла в Беларуси химио- и лучевую терапию. Не помогло.



Фото взято с сайта: help.blog.tut.by

Есть шанс помочь Виктории за рубежом. За операцию в Турции выставлен счет на более чем 40 тысяч долларов.

Редакция TUT.BY решила опубликовать письмо девушки отдельно на портале. Реквизиты для перевода указаны в конце материала.

«Мне 22 года. И у меня рак. Саркома 4 степени.

Скорее всего, я скоро умру, и никто никогда не узнает, что в маленьком городе Ельске жила девочка. Жила-жила и ничего не нажила))) Это очень обидно и страшно, умирать в 22 года. Когда, казалось бы, все впереди. Представьте, что у всех завтра начнутся летние каникулы. А у вас нет. У вас вообще ничего не начнется.

Я что хочу сказать. Вокруг кризис, нищета и безработица. У всех куча проблем, и весна все никак не начнется. Но люди добрые, дорогие мои люди!!! Если утром вы проснулись, и у вас ничего не болит, вы безмерно богаты.

Моя жизнь с 17 лет — это ад. Борьба за выживание. Бесконечные капельницы, после которых тебя выворачивает наизнанку. Пять операций. Восстановление после каждой. Опять капельницы. Диеты. Волосы, оставленные на подушке, на расческе, в мусорке. Парик. Знаете, как важно быть красивой в 17, 18, 19… Да любой девочке хочется быть красивой в любом возрасте. У вас есть волосы на голове? Аллилуя! Что вам еще нужно? Моя опухоль находится на лице, она занимает всю левую щеку и медленно, но верно разрастается по полости рта. Каждое утро я просыпаюсь и вижу в зеркале опухоль.

Уже давно я не могу есть обычную пищу. Моя еда — это супчики, пюре и кашки. Это, конечно, не самое страшное. Можно и на кашках жить. Но, Господи, как иногда хочется кусок хлеба! Вот просто рвать зубами и жевать. Но я не могу жевать. Или шоколадку. Но ее тоже нельзя по диете. Это, конечно, капризы и слабость, но, если честно, иногда я могу расплакаться при виде котлеты. Мой вес на данный момент составляет 38 кг при росте 154 см. Если бы не болезненный цвет лица, могла бы пойти в модели со своей «модной худобой». Но вот беда, я не могу долго ходить. В основном, лежу.

Вы жалуетесь на погоду. А мне бы любая погода подошла, и дождь и ветер в лицо. Только бы бежать под этим дождем, и пусть ветер в лицо — и зонт не нужен! Ведь потом будут цветы и солнце, и желтые листья осенью, чтобы загребать их ногами, и снег зимой. Так хочется просто пойти гулять, не чувствуя этой боли и слабости.

Каждое утро я просыпаюсь и говорю себе, что все будет хорошо, у людей и похуже ситуации. Но вы понимаете, что такое саркома 4-й стадии? У меня почти нет шансов. У нас не делают такие операции.

Еще я не могу говорить (опухоль то во рту), и петь тоже не могу, и кричать. А кричать последнее время хочется чаще, чем петь, к сожалению. Могу выть.

По профессии я скрипач. Успела закончить музыкальный колледж в перерывах между больницами. Но чтобы играть на скрипке, нужно прижать ее щекой к плечу. Сами понимаете, не в моем случае. Вы можете заниматься любимым делом? Ох, как я вам завидую!)

Милые, дорогие люди! Цените то, что у вас есть! Вы очень богаты. Если у вас есть здоровье, то все остальное в ваших руках. Идите к своей мечте! Не останавливайтесь, не ищите оправдания своей лени. Вы и только вы способны изменить свою жизнь, а потом и весь мир. Я верю в вас. Я желаю вам солнца и тепла, чтобы весна побыстрее наступила. И пусть их будет очень много этих весен!

А мой единственный шанс на выживание — это операция в Турции. Ее стоимость 42 тысячи долларов. У меня нет таких денег. Если кто-то захочет мне помочь, я буду очень благодарна".

Благотворительные счета открыты в филиале 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» на имя Чабрицкой Виктории Игоревны: В белорусских рублях: № 000104

(Транзитный счет № 3819382107065 — указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка). В долларах США: № 000099

(Транзитный счет № 3819382107951 — указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка). В российских рублях: № 000046

(Транзитный счет № 3819382107951 — указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка). В евро: № 000029

(Транзитный счет № 3819382107951 — указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка). Карта «Беларусбанка» номер 9112 0001 5794 4170, срок действия 08/20, на имя Чабрицкой Виктории. Есть возможность пополнить баланс номера МТС +375 (33) 3 217 977 (в дальнейшем деньги переведут на благотворительный счет через сервис iPay). EasyPay: 50434101 Адрес для почтовых переводов: индекс 247 873, город Ельск, улица Пушкина, 52. На имя Духновской Ирины Владимировны (мама). Контакты: 8 (029) 216-03-11 (муж Дмитрий).