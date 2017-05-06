ВЧЕРАКартина дня 6 маяПамять о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам в преддверии Дня Победы.Общественное объединение "Конфедерация агентств недвижимости" зарегистрировано в Беларуси.Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку. МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный ответ французской стороны на протест белорусского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим 3 мая в Париже инцидентов.Huawei совместно с ведущими китайскими операторами будет осуществлять важные телекоммуникационные проекты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, выступая на церемонии вручения сертификатов студентам, успешно прошедшим отбор и направляемым на стажировку в Китай по международной программе "Семена будущего".Второй этап строительства социального жилья в Беларуси с использованием технико-экономической помощи Китая предполагает возведение многоэтажных домов в трех городах Брестской области.Белорусская железная дорога подписала соглашение по сотрудничеству в сфере организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа.Пилотный поезд отправился со станции Сморгонь в китайский город Чэнду. Первой экспортной белорусской продукцией, которая доставляется в КНР железнодорожным путем, стали ДСП и ламинат производства расположенного в Сморгони ИООО "Кроноспан".Пресс-тур китайских СМИ проходит в Беларуси 1-7 мая.Белорусы в январе-апреле продали валюты больше, чем купили. Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям после того, как несколько швей почувствовали себя плохо на рабочем месте, провели оперативный анализ воздуха на СП ЗАО "Милавица": концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. Последствия инцидента на Брестском заводе бытовой химии ликвидированы.Причиной инцидента в ОАО "Брестбытхим" могло стать нарушение технологического процесса, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.Памятный знак, посвященный гражданам всех национальностей, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открыли в Минске.Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.СЕГОДНЯанонс основных событий 7 маяМинский форум уличных театров пройдет в историческом центре белорусской столицы (в Верхнем городе).На территории экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (центр экотуризма "Станьково", Дзержинский район, Минская область) пройдет праздничная программа "Мы встречаем День Победы". Начало мероприятия в 11.00. Вход свободный.Республиканская выставка собак всех пород "Витебская весна - 2017" пройдет на территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина".8 маяМинский форум уличных театров пройдет в историческом центре белорусской столицы (в Верхнем городе).9 маяВ Беларуси пройдут торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.ЗАВТРАзнаменательные даты 8 маяВсемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.90 лет назад родился Сидоров Юрий Владимирович (Саратовская обл., Россия), белорусский актер, народный артист Беларуси (1977). С 1954 г. работал в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького, одновременно с 1968 преподавал в Белорусской академии искусств. Снимался в кино, на телевидении. Умер в 2004 г. 70 лет назад родился Экнадиосов Владимир Сергеевич, белорусский артист оперы, народный артист Беларуси (1990), профессор (2015).55 лет назад родился Тодоровский Валерий Петрович, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Постановщик фильмов "Страна глухих", "Мой сводный брат Франкенштейн", "Стиляги" и др. Продюсер фильма "Змеиный источник", сериала "Каменская" и др. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства. 50 лет назад в Москве был зажжен Вечный огонь Славы у мемориала Могила Неизвестного Солдата у кремлевской стены в память о советских воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 9 маяВ Республике Беларусь - День Победы. День Европы. Отмечается с 1986 года по решению глав стран-членов ЕС.80 лет назад родился Барановский Анатолий Васильевич (г.Минск), белорусский художник и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1992), народный художник Беларуси (2012). Умер в 2017 году.65 лет назад родился Резников Виктор Михайлович, российский композитор, поэт и певец. Автор около ста песен, входивших в репертуар известных солистов и коллективов, в том числе "Улетай, туча", "Признание" и др. Умер в 1992 году.50 лет назад родился Бондарчук Федор Сергеевич, российский режиссер, актер кино. Снимался в фильмах "Кризис среднего возраста", "Статский советник", "Мужская работа" и др. Постановщик фильмов "Сон в летнее утро", "Девятая рота" и др. Обладатель многих наград в области киноискусства. 10 маяДень Весак - день полнолуния в мае - является самым священным днем для миллионов буддистов во всем мире. 125 лет назад в Минске состоялось торжественное открытие первых двух линий конной железной дороги, связывающей железнодорожные вокзалы и окраинные кварталы с центром.80 лет назад родился Калинин Николай Артемьевич, белорусский кинорежиссер. Среди кинофильмов: "Рудобельская республика", "Кортик", "Бронзовая птица" и др. Умер в 1974 году. 75 лет назад родился Панизник Сергей Степанович, белорусский писатель, переводчик. Автор повестей "Бронислава", "Освейская трагедия", книги публицистики "После огненных деревень...", поэтических сборников, произведений для детей и др.***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.БЕЛТА.-0-
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