История одной фотографии

Черно-белая, потрепанная временем фотография попала в мои руки случайно. Стопки многочисленных альбомов требовалось перенести в другое место, и фото выпало из одного старенького альбома, доставшегося от родственников из Брянска.





Мягкая бумага помялась в правом верхнем углу, однако даже с этими полосами фотография не потеряла свою ценность и значимость. На темном фоне хорошо виден красивый молодой мужчина. На нем военная форма, погоны, ордена и медаль. Глаза горят по-особенному, ведь это мирный, послепобедный 1946 год. Кто же этот мужчина? До недавних пор о нем я слышала лишь во время рассказов бабушки. Это мой прадед — Зайцев Андрей Сергеевич.

Родился он в 1914 году в российском Путивле. С ранних лет был способным и трудолюбивым, не боялся трудностей, проявлял огромное желание учиться. Служил в Красной Армии, затем учился в академии по специальности «военный ветеринарный врач». Когда началась Великая Отечественная война, на его плечи выпала ответственность заботиться о лошадях, которых было более 1000. Прадедушка был начальником ветслужбы артполка. В его военной биографии — защита Воронежа, сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, Вислы, Одера, бои за Прагу, взятие Берлина.

После войны майор в отставке оказался в Брянске, где повстречал свою любовь Четверикову Манефу Николаевну.

Зайцевы прожили долгую счастливую жизнь. Они воспитали трех дочерей, 6 внуков и 8 правнуков. Военное и послевоенное время отняло много сил, нервов, здоровья, однако это не помешало любить, радоваться каждому мирному дню.

Моя бабушка Татьяна Андреевна — средняя дочь Андрея Сергеевича и Манефы Николаевны. Именно она последовала за своим мужем в Беларусь и поведала мне о жизни прадеда. Это — частичка истории нашего рода по маминой линии. Это — моя гордость.

Даниэла ТРАЯНОВИЧ,

ученица 9 «А» класса гимназии № 1 г. Копыля