Останки неизвестного солдата с почестями перезахоронили в Жабинке

Останки неизвестного солдата с воинскими почестями торжественно перезахоронили в Жабинке, сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Вера Бортник.

Траурный митинг «Зажжем свечу памяти» состоялся на городском кладбище по ул. Мира. Здесь, рядом с другими захоронениями жертв фашизма, появился свежий земляной холмик. В будущем на могиле безымянного защитника Отечества планируется установить памятный знак.

Останки неизвестного бойца были обнаружены военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны при проведении раскопок вблизи деревни Бульково. По заключению экспертов, человеческие останки относятся к периоду Великой Отечественной войны. Найденные рядом с ними предметы (патроны, фрагменты личных вещей) позволяют сделать вывод о том, что останки принадлежат красноармейцу.

Проводить в последний путь неизвестного солдата собрались представители местных органов власти, общественность, молодежь. Особую торжественность событию придало участие в нем роты почетного караула 38-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и оркестра Брестской военной комендатуры. Принявший участие в траурном митинге председатель райисполкома Дмитрий Городецкий назвал безымянного воина настоящим героем, который отдал свою жизнь ради сегодняшнего мирного дня. «Он являет собой пример патриотизма. Наделенные этим качеством люди, не задумываясь, гибли за Родину, ее независимость, счастливое будущее потомков», — сказал руководитель района. На кладбище была отслужена заупокойная лития. Останки отдавшего жизнь на поле боя воина предали земле под оружейный салют. К могиле неизвестного солдата были возложены венки и цветы.