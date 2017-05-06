ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повторить опыт Минска: контролеры в Гомеле тоже откажутся от униформы

07.05.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Гомеле некоторые контролеры в общественном транспорте будут работать без форменных жилетов, сообщили Sputnik в городском предприятии "Горэлектротранспорт".

Повторить опыт Минска: контролеры в Гомеле тоже откажутся от униформы
© Sputnik/ Мария Амелина
Бесплатный проезд для школьников — теперь только по новой справке

Ранее в Минске было принято решение о том, что сотрудники контрольно-ревизионной службы Минсктранса будут работать без униформы. Так столичные транспортники хотели повысить платежную дисциплину среди пассажиров. Тогда же заявлялось, что если эксперимент будет признан удачным, его попробуют распространить и в других городах Беларуси.

"Принято решение о том, что некоторые бригады контрольно-ревизионной службы будут выходить на работу без форменных жилетов. Они будут работать прежде всего в салонах троллейбусов и автобусов, но при этом иметь нагрудные бейджи и служебные удостоверения", — сообщили на предприятии.

Вместе с тем, продолжили там, на остановочных пунктах Гомеля проверки, как и ранее, будут осуществлять контролеры в форме.

В Беларуси штраф за проезд без билета составляет половину базовой величины или 11,5 рублей. За провоз багажа без оплаты установлен штраф в размере 0,2 базовой величины или 4,6 рублей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока без форменных жилетов в областном центре будут работать лишь несколько бригад контролеров в общественном транспорте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Останки неизвестного солдата с почестями перезахоронили в Жабинке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика