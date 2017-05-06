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Повторить опыт Минска: контролеры в Гомеле тоже откажутся от униформы
07.05.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Гомеле некоторые контролеры в общественном транспорте будут работать без форменных жилетов, сообщили Sputnik в городском предприятии "Горэлектротранспорт".
© Sputnik/ Мария Амелина
Ранее в Минске было принято решение о том, что сотрудники контрольно-ревизионной службы Минсктранса будут работать без униформы. Так столичные транспортники хотели повысить платежную дисциплину среди пассажиров. Тогда же заявлялось, что если эксперимент будет признан удачным, его попробуют распространить и в других городах Беларуси.
"Принято решение о том, что некоторые бригады контрольно-ревизионной службы будут выходить на работу без форменных жилетов. Они будут работать прежде всего в салонах троллейбусов и автобусов, но при этом иметь нагрудные бейджи и служебные удостоверения", — сообщили на предприятии.
Вместе с тем, продолжили там, на остановочных пунктах Гомеля проверки, как и ранее, будут осуществлять контролеры в форме.
В Беларуси штраф за проезд без билета составляет половину базовой величины или 11,5 рублей. За провоз багажа без оплаты установлен штраф в размере 0,2 базовой величины или 4,6 рублей.
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Пока без форменных жилетов в областном центре будут работать лишь несколько бригад контролеров в общественном транспорте.
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