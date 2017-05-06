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Резкое похолодание ожидается 8 мая в Беларуси

07.05.2017 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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Резкое похолодание ожидается 8 мая в Беларуси
Фото из архива
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 8 мая в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла.В период с 9 по 11 мая также сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега.-0-Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день
 
Теги: Минск
 
 
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Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах ожидается усиление ветра...

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