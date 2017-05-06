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Минздрав рассказал, как работают поликлиники и больницы в праздники
07.05.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая — Sputnik. Учреждения здравоохранения Беларуси в предстоящие длинные выходные изменяют график работы, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
© Sputnik/ Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Беларуси День Победы 9 Мая является государственным праздником и выходным днем. Кроме того, белорусы будут отдыхать также 7 и 8 мая, в воскресенье и понедельник.
"Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая — праздничного дня. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 9 мая — по графику праздничного дня", — сообщили в Минздраве.
Там также проинформировали, что в предстоящие длинные выходные в травматологических пунктах, отделениях реанимации и интенсивной терапии больничных учреждений, а также в поликлиниках штатный состав будет усилен за счет привлечения к работе наиболее квалифицированных специалистов.
Также в эти дни будут организованы дежурства в комитетах по здравоохранению облисполкомов и Мингорисполкома.
Ранее также сообщалось, что в праздничные дни правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.
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Больницы 8 мая работают по графику рабочего дня, 9 мая – по графику выходных. Работу травмпунктов и реанимации усилят.
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