Минздрав рассказал, как работают поликлиники и больницы в праздники

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Учреждения здравоохранения Беларуси в предстоящие длинные выходные изменяют график работы, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства здравоохранения республики.



© Sputnik/ Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 9 мая 2017: ограничение движения и стоянки

В Беларуси День Победы 9 Мая является государственным праздником и выходным днем. Кроме того, белорусы будут отдыхать также 7 и 8 мая, в воскресенье и понедельник.

"Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая — праздничного дня. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 9 мая — по графику праздничного дня", — сообщили в Минздраве.

Там также проинформировали, что в предстоящие длинные выходные в травматологических пунктах, отделениях реанимации и интенсивной терапии больничных учреждений, а также в поликлиниках штатный состав будет усилен за счет привлечения к работе наиболее квалифицированных специалистов.

Также в эти дни будут организованы дежурства в комитетах по здравоохранению облисполкомов и Мингорисполкома.

Ранее также сообщалось, что в праздничные дни правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.