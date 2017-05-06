Сбившего 8-летнюю девочку в Витебском районе велосипедиста наказали исправработами

Велосипедист, сбивший на переходе в Витебском районе 8-летнюю девочку, получил год исправительных работ, сообщил заместитель прокурора Витебского района Михаил Шестопалов.

Суд Витебского района вынес приговор 43-летнему жителю Витебска, который обвинялся в совершении преступления по ч.1 ст. 321 УК (Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

«Мужчине назначен год исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка. Приговор вступил в законную силу», — отметил Михаил Шестопалов.

Инцидент произошел вечером 1 октября 2016 года в поселке Тулово Витебского района. Велосипедист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку, которая шла с братом в магазин. Машин поблизости не было, поэтому дети смело ступили на пешеходный переход. Мальчик дорогу перебежал без происшествий, а девочку сбил велосипедист, которого они в темноте не заметили. От столкновения ребенок упал, ударился головой о бордюр и получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

Согласно заключениям экспертов, на момент происшествия у велосипеда была неисправна тормозная система, не работали фары, что недопустимо при движении по проезжей части в темное время суток.