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"Аэрофлот" отменил 8 мая дневные рейсы между Москвой и Минском

07.05.2017 14:41 — Новости Общества | БелТА  
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7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила 8 мая рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает корреспондент БЕЛТА.Соответственно, не будет выполняться 8 мая и обратный рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево.О причинах отмены не сообщается. По данным онлайн-табло, в целом 8 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Соответственно, не будет выполняться 8 мая и обратный рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево.

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