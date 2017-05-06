ЕВС не комментирует запрет российским журналистам на въезд в Украину

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Европейский вещательный союз не комментирует факты недопуска российских журналистов в Киев для работы на конкурсе песни "Евровидение", соответствующее заявление ЕВС направил по запросу Sputnik.

Аккредитованного для работы на "Евровидении" фотографа МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину из-за "неподтвержденной причины въезда". Также не пустили в Украину и двух журналисток из Крыма.

"Мы не можем сейчас комментировать этот индивидуальный случай. На место уже прибыли несколько российских журналистов, чтобы освещать событие, и мы ожидаем еще многих в течение следующих нескольких дней. Мы продолжаем поддерживать связь с НОТУ (украинской телерадиокомпанией — Sputnik), но безопасность границ является вопросом украинских властей. Мы ожидаем, что все журналисты, которые не представляют никакой угрозы для безопасности, будут допущены на Украину для освещения, несомненно, фантастического события", — сообщили Sputnik в ЕВС.

Украинские пограничники требовали у Ситдикова некое письмо-приглашение от организаторов конкурса. В пресс-службе ЕВС заверили Sputnik, что подобное письмо иметь нет необходимости, ведь на конкурсе "работают российские журналисты, которые прибыли без такого письма".

Как ранее сообщалось, из-за ситуации с российской конкурсанткой "Евровидения-2017" Юлией Самойловой как в отношении Украины, так и в отношении РФ в июне могут быть объявлены санкции со стороны ЕВС.

Самойловой запретили въезд на территорию России из-за посещения певицей Крыма. Российская сторона отказалась менять исполнителя и организовывать интернет-трансляцию ее выступления. ЕВС заявлял о недопустимости такого поведения со стороны Украины, однако запрет для певицы остался в силе. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия и трансляции "Евровидения" в этом году.