В понедельник в Беларуси погода резко изменится: похолодает, ожидаются сильные дожди

Хорошая погода недолго радовала белорусов. В понедельник, 8 мая, в Беларуси ожидается резкое изменение погодных условий. Синоптики обещают похолодание и сильные дожди, сообщили в Гидромете. Погода не улучшится и в праздничный день 9 Мая.



Фото: TUT.BY

7 мая во второй половине дня с 15 до 21 часа в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

8 мая ночью и утром во многих районах республики и в столице ожидаются сильные дожди, резко похолодает. Помимо этого, в северных районах страны возможен мокрый снег. Ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью +2… +9 °С, днем +4… +11 °С; по юго-востоку в течение суток +10… +14 °С, днем местами до +17 °С.

В Минске осадки, ночью и утром продолжительный сильный дождь. Температура ночью +5… +7 °С, днем около +7 °С.

На все выходные дни ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за осадков и сильного ветра.

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