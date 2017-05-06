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Белорусские пункты пропуска справляются с очередями на выезд в Литву - ГПК
07.05.2017 16:18 — Новости Общества | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пункты пропуска справляются с очередями на выезд в Литву. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. На литовским направлении образовались протяженные очереди грузовых автомобилей на выезд из Беларуси. "Тем не менее, пункты пропуска функционируют в штатном режиме, с нагрузкой справляются. Так, за текущие сутки по состоянию на 14.00 на литовским направлении на выезд было оформлено 493 большегрузных автомобиля, 1215 легковых транспортных средств, 74 автобуса регулярного сообщения", - рассказал Антон Бычковский.Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска "Каменный лог". По состоянию на середину дня 7 мая там ожидают своей очереди на выезд около 500 большегрузных автомобилей. В "Беняконях" и "Привалке" - до 150 и 100 грузовиков соответственно. В связи с выходными и праздниками возрос и пассажиропоток на каналах оформления легковых машин. "И в этом случае наиболее популярным направлением стало литовское. В настоящий момент там ожидают пересечения границы до 300 легковушек", - добавил официальный представитель ГПК.Очереди из большегрузов есть также и на белорусско-латвийской границе: выезда из Беларуси в пункте пропуска "Григоровщина" ожидают 200 фур, в "Урбанах" - 150. Антон Бычковский пояснил, что на образование очередей большегрузов влияют ограничения на ввоз топлива в Польшу, из-за которых большинство перевозчиков предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву и Латвию. Что касается легковых автомобилей, то их поток возрастает на выходные дни на 30-50%, а в первый и последний день длинных выходных этот показатель может быть еще больше. Официальный представитель ГПК обратил внимание, что на других направлениях в целом очередей нет. Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать маршруты движения с учетом актуальной информации о ситуации в пунктах пропуска, размещенной на официальном портале ГПК.-0-
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На литовским направлении образовались протяженные очереди грузовых автомобилей на выезд из Беларуси. "Тем не менее, пункты пропуска функционируют в штатном...
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