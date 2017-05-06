ГПК: очередь из большегрузов образовалась на выезде из Беларуси

МИНСК, 7 мая — Sputnik. По состоянию на середину дня 7 мая на литовской границе в пункте пропуска "Каменный лог" ожидают своей очереди на выезд около 500 большегрузных автомобилей, сообщил Sputnik в ГПК Беларуси.

По словам представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского, в других пунктах пропуска на въезд в Литву также очереди — в "Беняконях" и "Привалке" до 150 и 100 грузовиков соответственно.



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Бычковский также сообщил, что скопление большегрузов есть и на белорусско-латвийской границе: выезда из Беларуси в пункте пропуска "Григоровщина" ожидают 200 фур, в "Урбанах" — 150.

"Пункты пропуска функционируют в штатном режиме с нагрузкой справляются. Так за текущие сутки по состоянию на 14.00 на литовским направлении на выезд было оформлено 493 большегрузных автомобилей, 1215 легковых транспортных средств, а также 74 автобуса регулярного сообщения", — сообщил Бычковский.

На образование очередей большегрузов влияют ограничения на ввоз топлива в Польшу, из-за которых большинство перевозчиков предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву и Латвию. Что касается легковых автомобилей, то их поток возрастает на выходные дни на 30-50%, а в первый и последний день длинных выходных этот показатель может быть еще больше.

"На других направлениях в целом очередей нет. Просьба учитывать данную информацию при планировании поездок. Маршруты движения избирать с учетом актуальной информации о ситуации в пунктах пропуска, размещенной на официальном портале Госпогранкомитета", — предупредили в ведомстве.

В ГПК добавили, что в связи с выходными и праздниками возрос и пассажиропоток на каналах оформления легковых транспортных средств. И в этом случае наиболее популярным направлением стало Литовское. В настоящий момент там ожидают пересечения границы до 300 легковушек.