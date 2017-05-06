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Дачнику на заметку. Мастер-класс по высаживанию и выращиванию голубики

07.05.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Весеннюю высадку голубики садоводы называют более надежной в сравнении с осенней, потому что у растения есть время хорошо прижиться до морозов. Ягода эта не только вкусная и полезная, но и гипоаллергенная. А взамен своей пользе она требует особого внимания. Как правильно сажать и ухаживать за голубикой, съемочной группе TUT.BY показали на выставке-ярмарке «Дачный сезон — 2017».

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Весеннюю высадку голубики садоводы называют более надежной в сравнении с осенней, потому что у растения есть время хорошо прижиться до морозов. Ягода эта не только...

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