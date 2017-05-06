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Всемирная неделя дорожной безопасности посвящена ограничению скорости

07.05.2017 17:28 — Новости Общества | БелТА  
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Всемирная неделя дорожной безопасности посвящена ограничению скорости
Фото из архива
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная неделя дорожной безопасности пройдет 8-14 мая под эгидой Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.В нынешнем году Всемирная неделя дорожной безопасности посвящена ограничению скорости. Превышение скорости - один из основных факторов дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к гибели и травматизму людей. Снижение скорости движения на дорогах в среднем на 5% может привести к 30-процентному сокращению числа аварий со смертельным исходом, считают эксперты ВОЗ. Они уверены, что максимальная разрешенная скорость движения в городах не должна превышать 50 км/ч и 30 км/час там, где есть пешеходные переходы и велосипедные дорожки. В настоящее время такие скоростные ограничения введены менее чем в половине стран - членов Европейского бюро ВОЗ.По данным ВОЗ, в результате ДТП ежегодно в европейском регионе погибают 84 тыс. человек. ДТП - основная причина смерти среди детей и молодежи в возрасте 5-29 лет. Около 30% жертв аварий на дорогах - пешеходы и велосипедисты.-0-
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В нынешнем году Всемирная неделя дорожной безопасности посвящена ограничению скорости. Превышение скорости - один из основных факторов дорожно-транспортных...

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