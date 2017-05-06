|
Распределение нагрузки на школьников во многом зависит от учителя - Карпенко
07.05.2017 21:09 — Новости Общества | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распределение нагрузки на школьников во многом зависит от учителя, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко в эфире программы "Контуры" телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говоря о перегруженности учеников, министр отметил, что в этом вопросе надо учитывать различные факторы, а не только учебную программу и содержание учебников
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии