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Распределение нагрузки на школьников во многом зависит от учителя - Карпенко

07.05.2017 21:09 — Новости Общества | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распределение нагрузки на школьников во многом зависит от учителя, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко в эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. Говоря о перегруженности учеников, министр отметил, что в этом вопросе надо учитывать различные факторы, а не только учебную программу и содержание учебников. "Во-первых, есть санитарные нормы и правила, которые определяют допустимую учебную нагрузку с учетом возрастных особенностей учащихся. Например, в начальной школе эта нагрузка не дожна превышать 24 часов в неделю. При этом надо понимать, что от учителя во многом зависит, как эта нагрузка распределена. Насколько учитель методически грамотно выстраивает урок, чтобы ребенок освоил тот материал, который ему дается. Во-вторых, родители должны активно участвовать в этом процессе", - подчеркнул Игорь Карпенко и пояснил, что если у ребенка есть сложности с освоением школьного материала, то не нужно его перегружать дополнительными кружками и факультативами. /Будет дополнено/.
 
Теги: Минск
 
 
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Говоря о перегруженности учеников, министр отметил, что в этом вопросе надо учитывать различные факторы, а не только учебную программу и содержание учебников

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