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Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров - Карпенко
07.05.2017 20:44 — Новости Общества | БелТА
Игорь Карпенко. Фото из архива7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала
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Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
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