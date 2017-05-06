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Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров - Карпенко

07.05.2017 20:44 — Новости Общества | БелТА  
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Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров - Карпенко
Игорь Карпенко. Фото из архива
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.Министр с сожалением констатировал, что пока Министерство образования выступает и заказчиком, и подрядчиком подготовки кадров. По его мнению, нужно исходить из потребности экономики в тех или иных специалистах. "Необходимо выработать новые концептуальные подходы. Создана рабочая группа, которая займется созданием модели перспективного прогнозирования потребности в профессиональных кадрах", - проинформировал Игорь Карпенко. В этой работе принимают участие специалисты Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, а также Национального статистического комитета и др."Определенные результаты этой работы мы должны получить уже в этом году, чтобы следующая вступительная кампания прошла с учетом изменений в отношении заказа кадров, - сказал министр. - Хотя в текущем году мы сократили некоторое количество мест. При этом соотношение бюджетных и платных мест будет 50 на 50".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

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