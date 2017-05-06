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К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики - Карпенко
07.05.2017 21:16 — Новости Общества | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко в эфире программы "Контуры" телеканала
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"Мы сейчас создали специальные рабочие группы, которые проанализируют все учебные программы. Нам поставлена задача до 1 сентября эти программы посмотреть - мы этим...
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