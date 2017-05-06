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К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики - Карпенко

07.05.2017 21:16 — Новости Общества | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко в эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. "Мы сейчас создали специальные рабочие группы, которые проанализируют все учебные программы. Нам поставлена задача до 1 сентября эти программы посмотреть - мы этим сейчас активно занимаемся. И к этой работе мы привлекли и учителей-практиков", - подчеркнул министр. /Будет дополнено/.
 
Теги: Минск
 
 
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