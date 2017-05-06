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Сквозь огонь и воду: в Беларуси прошла гонка с препятствиями
07.05.2017 20:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Участники международной экстремальной гонки с препятствиями съехались в Беларусь. Как передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович, на дистанции в пять километров для спортсменов организовали два десятка заданий.
Девушкам не делали никаких поблажек. Они проходили ту же трассу с теми же препятствиями. Для подготовленных спортсменов правила усложнили. Им нужно было выполнить абсолютно все задания. Если кто-то не решился или не справился, его ждала дисквалификация.
«Особенно тяжелые препятствия были на финишной прямой. Это джунгли, новые качели. Похожие будут на чемпионате Европы и мира», - сказала победительница женского забега Татьяна Пехтерева.
Всего на старт вышли около тысячи спортсменов - представители Беларуси, Украины и России. Многие из них не раз покоряли трассу.
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