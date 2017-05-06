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К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики - Карпенко

07.05.2017 21:16 — Новости Общества | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко в эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. "Мы сейчас создали специальные рабочие групы, которые проанализируют все учебные программы. Нам поставлена задача до 1 сентября эти программы посмотреть - мы этим сейчас активно занимаемся. И к этой работе мы привлекли и учителей-практиков", - подчеркнул министр. Игорь Карпенко отметил, что также учителя-практики привлекаются к работе по написанию учебников. "В каждой группе, которая готовит тот или иной учебник, обязательно есть учителя-практики", - пояснил он. Министр обратил внимание, что сейчас перед ведомством стоит задача в целом пранализировать, какой объем знаний должен быть отражен в тех или иных учебниках, и что вообще должен знать ученик. "Мы в 2016 году выпустили порядка 46 новых учебников, в этом году они уже используются. И понятно, что в течение этого года учебник покажет, как ученик реагирует на тот или иной материал, как учитель сопоставляет его со способностями ученика. Только после этого года мы сможем дать выверенный анализ, насколько учебник удался", - резюмировал он. Игорь Карпенко также сообщил, что к работе по написанию новых учебников привлечены различные специалисты сферы образования, в том числе сотрудники Института образования, а также Академии наук.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Мы сейчас создали специальные рабочие группы, которые проанализируют все учебные программы. Нам поставлена задача до 1 сентября эти программы посмотреть - мы этим...

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