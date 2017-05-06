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КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране в течение месяца

07.05.2017 22:02 — Новости Общества | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александр Якимов. Как прозвучало в эфире "Беларусь 1", КГК в течение месяца должен проверить, как устанавливаются тарифы на услуги ЖКХ, по всей стране. "Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов. /Будет дополнено/.
 
Теги: Минск
 
 
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"Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов.

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