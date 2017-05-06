ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране в течение месяца

07.05.2017 22:02 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александр Якимов. Как прозвучало в эфире "Беларусь 1", КГК в течение месяца должен проверить, как устанавливаются тарифы на услуги ЖКХ, по всей стране. "Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов. При этом все предложения КГК будут офрмлены до конца мая, отчет по каждой области будет представлен главе государства. Представитель КГК отметил, что будет проанализирована работа не только непосредственно организаций системы ЖКХ, но и смежных организаций, которые имеют отношение к сфере коммунальных услуг.   Повышение тарифов на услуги ЖКХ в этом году не планируется, возможна лишь их индексация. Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин напомнил, что индексация будет проходить в пределах ежеквартального темпа роста номинальной заработной платы. "Это своего рода социальный инструмент защиты наших граждан, чтобы тарифы на ЖКХ росли адекватно росту доходов", - пояснил он.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
К пересмотру учебных программ привлечены учителя-практики - Карпенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика