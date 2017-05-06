КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране в течение месяца

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного контроля Александр Якимов. Как прозвучало в эфире "Беларусь 1", КГК в течение месяца должен проверить, как устанавливаются тарифы на услуги ЖКХ, по всей стране. "Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов. При этом все предложения КГК будут офрмлены до конца мая, отчет по каждой области будет представлен главе государства. Представитель КГК отметил, что будет проанализирована работа не только непосредственно организаций системы ЖКХ, но и смежных организаций, которые имеют отношение к сфере коммунальных услуг. Повышение тарифов на услуги ЖКХ в этом году не планируется, возможна лишь их индексация. Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин напомнил, что индексация будет проходить в пределах ежеквартального темпа роста номинальной заработной платы. "Это своего рода социальный инструмент защиты наших граждан, чтобы тарифы на ЖКХ росли адекватно росту доходов", - пояснил он.-0-
Комментарии