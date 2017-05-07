Минобразования: белорусские школьники учатся 30-34 часов в неделю

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко считает, что не следует перегружать школьников дополнительными занятиями в кружках и факультативах, если у него есть проблемы с освоением учебной программы.

В последнем послании парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко много говорил о том, что дети в школах перегружены, а занятия нужно начинать позже.

По мнению Карпенко, рассуждать о перегруженности учеников следует с учетом различных факторов, а не только с учетом школьной программы.

"Во-первых, есть санитарные нормы и правила, которые определяют допустимую учебную нагрузку с учетом возрастных особенностей учащихся. Например, в начальной школе эта нагрузка не дожна превышать 24 часов в неделю. При этом надо понимать, что от учителя во многом зависит, как эта нагрузка распределена. Насколько учитель методически грамотно выстраивает урок, чтобы ребенок освоил тот материал, который ему дается. Во-вторых, родители должны активно участвовать в этом процессе", — подчеркнул министр в эфире телеканала ОНТ в воскресенье вечером.

По его мнению, если у ребенка есть сложности с освоением школьного материала, то не нужно его перегружать дополнительными кружками и факультативами.

Министр отметил, что в среднем нагрузка на школьников сейчас составляет 30-34 часа в неделю.

Карпенко также сообщил, что сейчас идет пересмотр учебных программ, к этой работе привлечены и практикующие учителя.

"Мы сейчас создали специальные рабочие групы, которые проанализируют все учебные программы. Нам поставлена задача до 1 сентября эти программы посмотреть — мы этим сейчас активно занимаемся. И к этой работе мы привлекли и учителей-практиков", — подчеркнул министр. Эти специалисты также работают и над новыми учебниками.

Карпенко добавил, что сейчас Минобразования должно решить, какой объем знаний должен быть отражен в тех или иных учебниках, и что вообще должен знать ученик.

По мнению главы министерства, также следует коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров. На сегодняшний день Минобразования выступает и заказчиком, и подрядчиком подготовки кадров.

"Необходимо выработать новые концептуальные подходы. Создана рабочая группа, которая займется созданием модели перспективного прогнозирования потребности в профессиональных кадрах", — проинформировал Карпенко, добавив, что в этой работе принимают участие также и специалисты Минтруда и Минэкономики, а также сотрудники органов государственной статистики.

"Определенные результаты этой работы мы должны получить уже в этом году, чтобы следующая вступительная кампания прошла с учетом изменений в отношении заказа кадров. Хотя в текущем году мы сократили некоторое количество мест. При этом соотношение бюджетных и платных мест будет 50 на 50", — резюмировал он.